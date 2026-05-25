Форвард «Интер Майами» Лионель Месси получил повреждение в матче регулярного чемпионата МЛС против «Филадельфии Юнион».

Команда из Флориды одержала яркую победу со счётом 6:4. Главным героем встречи стал Луис Суарес, оформивший хет-трик. Месси также отметился результативной передачей, однако не сумел доиграть матч до конца.

На 73-й минуте звёздный нападающий попросил замену после того, как почувствовал дискомфорт в области задней поверхности левого бедра. Медицинский штаб решил не рисковать состоянием футболиста и оперативно снял его с игры.

В нынешнем сезоне аргентинец провёл за «Интер Майами» 14 матчей в МЛС, записав на свой счёт 12 забитых мячей и семь голевых передач.