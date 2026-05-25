Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном возвращении в сборную Италии, подчеркнув, что на данный момент никаких договорённостей с Федерацией футбола у него нет.

По словам специалиста, сейчас ситуация в итальянском футболе остаётся неопределённой, в том числе из-за отсутствия президента федерации. Он отметил, что разговоры о назначениях пока носят исключительно гипотетический характер.

Конте также затронул тему потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной и назвал идеальным вариантом Хосепа Гвардиолу, однако усомнился, что федерация располагает возможностями для такого шага.

«У меня нет никаких соглашений с Федерацией футбола Италии по поводу должности наставника национальной команды. На сегодняшний день ничего конкретного. Дальше будет видно.

Сейчас у федерации даже нет президента. Но скажу так: готова ли Италия пригласить тренера мирового уровня? Я читал новости о Пепе Гвардиоле. Если бы мне предложили назвать идеального кандидата, я бы выбрал именно Пепа.

Однако вопрос в другом — располагают ли они возможностями для такого назначения? Пока говорить об этом преждевременно. На данный момент никаких контактов или договорённостей у меня нет», — приводит слова Конте Фабрицио Романо в соцсетях.