Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби рассказал о своих планах на будущее после того, как клуб остался в английской Премьер-лиге.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«С сегодняшнего вечера нам нужно начать организовывать и создавать новую команду. Я много страдал, но, думаю, болельщики, клуб, совет директоров, игроки — все они страдали слишком сильно. Мы "Тоттенхэм", и мы не можем так страдать до последней секунды последней игры, чтобы остаться в Премьер-лиге. Сейчас моя цель — начать предсезонную подготовку с командой, которую я представляю себе в мечтах, в своей голове», — сказал Де Дзерби в интервью официальному сайту «Тоттенхэма».

«Шпоры» выиграли у «Эвертона» со счетом 1:0 в 38-м туре и завершили сезон, заняв 17-е место в турнирной таблице.