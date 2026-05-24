Российский тренер Александр Тарханов рассказал, чего ждет от суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча состоится 24 мая в «Лужниках».

«Московскому "Спартаку" надо реабилитироваться в Кубке. "Краснодар" второе место занял в РПЛ. Примерно равные команды по составу. Кто лучше сыграет, кому больше повезет, тот и выиграет. Везение тоже очень важно в спорте», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

«Краснодар» завершил чемпионат России-2025/26 на втором месте, а «Спартак» занял четвертую строчку.