В матче 38-го тура итальянской Серии А «Наполи» в родных стенах переиграл «Удинезе» со счетом 1:0.
Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Расмус Хейлунн на 24-й минуте.
Результат матча
НаполиНеаполь1:0УдинезеУдине
1:0 Расмус Хёйлунн 24'
Наполи: Алекс Мерет (Никита Контини 80'), Alisson de Almeida Santos, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Матиас Оливера (Жуан Жесус 46'), Мигель Гутьеррес, Станислав Лоботка (Билли Гилмор 37'), Скотт МакТоминай, Элиф Элмас, Маттео Политано (Паскуале Маццокки 80'), Расмус Хёйлунн
Удинезе: Мадука Окойе, Джордан Земура (Ойер Саррага 80'), Умар Соле, Кристиан Кабазель, Томас Кристенсен (Адам Букса 59'), Кингсли Эхизибуэ, Артюр Атта, Леннон Миллер, Йеспер Карлстрём (Николо Бертола 59'), Якуб Пётровский (Идрисса Гейе 54'), Кинан Дэвис (Branimir Mlacic 80')
Жёлтые карточки: Йеспер Карлстрём 51' (Удинезе), Адам Букса 81' (Удинезе)
Красная карточка: Кристиан Кабазель 64' (Удинезе)
«Наполи» с 76 очками в активе финишировал на второй строчке в турнирной таблице, «Удинезе» (50) — десятый.