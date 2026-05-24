Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к фанатам после последнего матча у руля команды.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Я сейчас сильно нервничаю.  За что вы так меня любите?  За что вы так со мной?  Я никогда не представлял себе такой любви, это было невероятно.  Быть вашим тренером в течение 10 лет было потрясающей честью.  Эмоции невероятные.

Сегодня на трибунах мой отец, ему 95 лет — вау!  Возможно, он не понимает, но я уверен, что спустя много лет эта прекрасная трибуна будет носить имя моей семьи.  Это самая большая честь из всех.  Игроки об этом не знают, но я буду там, контролируя их!  На них возложена огромная ответственность — поддерживать этот же уровень.  Надеюсь, они будут биться, биться и биться.

Это мой дом.  Если в предстоящие годы вы увидите меня где-то на улице или на "Этихаде", если вы фанат "Ман Сити" — подойдите ко мне.  Представлять этот клуб было для меня огромной честью.  Каждое решение я принимал на благо клуба.  Я сильно вас люблю.  Было весело», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что Гвардиола руководил «Манчестер Сити» на протяжении 10 лет.  Ранее он объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона.