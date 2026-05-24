Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к фанатам после последнего матча у руля команды.

«Я сейчас сильно нервничаю. За что вы так меня любите? За что вы так со мной? Я никогда не представлял себе такой любви, это было невероятно. Быть вашим тренером в течение 10 лет было потрясающей честью. Эмоции невероятные.

Сегодня на трибунах мой отец, ему 95 лет — вау! Возможно, он не понимает, но я уверен, что спустя много лет эта прекрасная трибуна будет носить имя моей семьи. Это самая большая честь из всех. Игроки об этом не знают, но я буду там, контролируя их! На них возложена огромная ответственность — поддерживать этот же уровень. Надеюсь, они будут биться, биться и биться.

Это мой дом. Если в предстоящие годы вы увидите меня где-то на улице или на "Этихаде", если вы фанат "Ман Сити" — подойдите ко мне. Представлять этот клуб было для меня огромной честью. Каждое решение я принимал на благо клуба. Я сильно вас люблю. Было весело», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что Гвардиола руководил «Манчестер Сити» на протяжении 10 лет. Ранее он объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона.