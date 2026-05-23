Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос о трансферной кампании «сине-бело-голубых» предстоящим летом.

«26 мая у меня вместе с Сергеем Богдановичем Семаком запланирована рабочая встреча с Алексеем Борисовичем Миллером — на ней чётко обозначим наши возможности, определим конкретные цели на трансферную кампанию по усилению состава, после чего начнется активная фаза работы.

Все слухи или инсинуации, которые появляются вокруг нашей команды на данный момент, ничего общего с реальностью не имеют», — приводит слова Зырянова официальный сайт клуба.

Ранее «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Кевином Андраде.