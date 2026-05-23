«Зенит» планирует наградить золотыми медалями РПЛ легионеров, которые покинули клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу команды.

В зимний период нападающий Лусиано Гонду перешел в ЦСКА, защитник Страхиня Эракович отправился в аренду в сербский клуб «Црвена Звезда», форвард Матео Кассьерра перешел в бразильский «Атлетико Минейро», а полузащитник Жерсон Сантос был продан в другой бразильский клуб — «Крузейро».

17 мая «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 и занял первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 68 очков. Это позволило команде опередить «Краснодар», который занял второе место с 66 очками.