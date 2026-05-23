Пост главного тренера мадридского «Реала» пока будет пустовать до проведения президентских выборов в клубе.

Желание испанского бизнесмена Энрике Рикельме баллотироваться на должность главы «сливочных» заморозило все спортивные планы Флорентино Переса в «королевском клубе», в том числе и назначение главным тренером Жозе Моуринью, — сообщает издание Mundo Deportivo.

Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. Последний срок подачи документов намечен на 23 мая, но пока Рикельме официально не подал заявку.

Ранее в «Реале» планировали представить Моуринью в качестве нового главного тренера 24 или 25 мая.