Махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло «Урал» в ответном переходном матче со счетом 2:0.
Первый гол в матче забил Гамид Агаларов на 39-й минуте, реализовав пенальти. Хуссем Мрезиг удвоил преимущество хозяев на 63-й минуте.
Результат матча
Динамо МхМахачкала1:0УралЕкатеринбург
Динамо Мх: Миро, Karabashev, Azzi, Akhmedov, Alibekov, Tabidze, Mrezigue, Moubarik, Glushkov, Sundukov, Agalarov
Урал: Итало, Лео Кордейру, Selikhov, Mamin, Begic, Malkevich, Sungatulin, Ivanisenia, Ishkov, Zheleznov, Sekulic
Махачкалинцы выиграли противостояние с общим счетом 2:0 и остались в РПЛ на следующий сезон. «Урал» останется в Первой лиге.