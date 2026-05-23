Махачкалинское «Динамо» на своем поле обыграло «Урал» в ответном переходном матче со счетом 2:0.

Гамид Агаларов

Первый гол в матче забил Гамид Агаларов на 39-й минуте, реализовав пенальти. Хуссем Мрезиг удвоил преимущество хозяев на 63-й минуте.

Результат матча

Динамо МхМахачкалаДинамо Мх1:0УралУралЕкатеринбург
Динамо Мх:  Миро,  Karabashev,  Azzi,  Akhmedov,  Alibekov,  Tabidze,  Mrezigue,  Moubarik,  Glushkov,  Sundukov,  Agalarov
Урал:  Итало,  Лео Кордейру,  Selikhov,  Mamin,  Begic,  Malkevich,  Sungatulin,  Ivanisenia,  Ishkov,  Zheleznov,  Sekulic

Махачкалинцы выиграли противостояние с общим счетом 2:0 и остались в РПЛ на следующий сезон.  «Урал» останется в Первой лиге.