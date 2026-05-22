Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался об игре «мерсисайдцев» в нынешнем сезоне АПЛ.

«Что касается Слота, то крайне редко болельщики "Ливерпуля" критикуют собственного тренера, но я думаю, что сейчас многие хотели бы перемен. "Ливерпуль" обычно не меняет тренеров так часто, как другие клубы, и Слоту можно отдать должное за победу в лиге (в сезоне-2024/2025) и, вероятно, за попадание в Лигу чемпионов.

Но для "Ливерпуля" этого недостаточно. Думаю, Слот останется в начале следующего сезона, однако, если результаты в первых 10 играх будут неважными, давление действительно усилится. Что касается сезона в целом, то причин возникновения трудностей немало.

Команда начала сезон в трагических обстоятельствах после потери Диогу Жоты, и никто не знает, насколько сильно это повлияло на коллектив. Они потеряли ряд ключевых игроков, и команда, которая раньше так хорошо работала вместе, сильно изменилась. Добавьте к этому травмы, вопросы о некоторых приобретениях, необходимость времени для сыгранности игроков и проблемы с уверенностью — всё это имеет накопительный эффект.

Нельзя винить кого-то одного, но "Ливерпуль" играл ниже своего уровня, и летом потребуется серьёзная перестройка, чтобы вернуться на нужный уровень», — приводит слова Оуэна Tribal Football.

После 37-и туров в АПЛ «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице с 59-ю очками в активе.