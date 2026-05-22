Стала известна символическая сборная сезона Бундеслиги по версии WhoScored.
Вратарь: Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах, средний балл — 6,87);
Защитники: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм», 7,18), Лука Вушкович («Гамбург», 7,33), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 7,26), Давид Раум («РБ Лейпциг», 7,43);
Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария», 7,84), Йозуа Киммих («Бавария», 7,28), Надим Амири («Майнц», 7,16), Луис Диас («Бавария», 7,45);
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария», 8,14), Дениз Ундав («Штутгарт», 7,18).
По итогам минувшего сезона «Бавария» стала чемпионом Германии, набрав 89 очков. На 2-й позиции расположилась «Боруссия» Д с 73 баллами, а 3-ку лидеров замкнул «Лейпциг» (65).