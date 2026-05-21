В первом стыковом матче за место в Бундеслиге « Вольфсбург » и « Падерборн » сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Отметим, что в составе «Падерборна» на 90+4-й минуте был удален Йоан Штикер.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург0:0Падерборн 07Падерборн
Вольфсбург: Камиль Грабара, Денис Вавро, Саэль Кумбеди (Кевин Паредес 85'), Янник Герардт (Ловро Майер 74'), Йоаким Мехле, Жануэль Белосьян, Константинос Кульеракис, Маттиас Сванберг (Мохамед Амура 65'), Кристиан Эриксен, Дженан Пейчинович, Адам Дагим (Йеспер Линдстрём 65')
Падерборн 07: Деннис Займен, Кэлвин Бракельманн, Тярк Лассе Шеллер, Себастьян Клаас (Nick Batzner 60'), Филип Бильбия (Феликс Гётце 85'), Стефано Марино (Свен Михель 78'), Ruben Muller (Штеффен Тиггес 60'), Jonah Sticker, Santiago Castaneda, Laurin Curda, Matt Hansen
Жёлтые карточки: Ловро Майер 87' — Ruben Muller 9', Santiago Castaneda 82', Jonah Sticker 90+2'
Красная карточка: Jonah Sticker 90+4' (Падерборн 07)
Таким образом, все решится в ответном матче, который состоится 25 мая.