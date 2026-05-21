Нападающий «Реала» Винисиус покинул расположение клуба перед последним туром Примеры против «Атлетика».  Об этом сообщает ESPN Brasil.

globallookpress.com

Стало известно, что руководство «сливочных» разрешило форварду покинуть команду досрочно.  Винисиус отправился в расположение сборной Бразилии для подготовки к чемпионату мира 2026-го года.

В нынешнем сезоне бразилец провел за «Реал» 36 матчей в рамках Примеры, забил 16 голов и сделал 5 голевых передач.

Напомним, что чемпионат мира стартует 11-го июня и продлится до 19-го июля.