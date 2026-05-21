Бывший нападающий и главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев считает оптимальным кандидатом на пост наставника бело‑голубых Ролана Гусева и понимает, зачем клубу Сандро Шварц.

globallookpress.com

«Я бы хотел видеть отечественного тренера в "Динамо".  Мы должны развивать наш футбол, и сейчас для этого хорошая возможность.  Надо перестать думать, что заграница нам может, а начать доверять своим специалистам.  Это правильное развитие футбола.  Моё предпочтение на стороне Гусева.  Здесь даже двух мнений быть не может.  Насколько я знаю, со Шварцем "Герта" вылетела из Бундеслиги и он неудачно работал в Америке.  Я считаю, что нужно оставлять Гусева.

Он показал себя профессиональным тренером в стрессовых ситуациях.  Не знаю, каким будет решение руководства, но я считаю, что должен быть российский специалист», — сказал Газзаев «Чемпионату».

По ходу прошлого сезона Гусев возглавил «Динамо» после увольнения Валерия Карпина.  Команда финишировала по ходу сезона на 7‑м месте с 45 очками.