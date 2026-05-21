Бывший нападающий и главный тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев считает оптимальным кандидатом на пост наставника бело‑голубых Ролана Гусева и понимает, зачем клубу Сандро Шварц.

«Я бы хотел видеть отечественного тренера в "Динамо". Мы должны развивать наш футбол, и сейчас для этого хорошая возможность. Надо перестать думать, что заграница нам может, а начать доверять своим специалистам. Это правильное развитие футбола. Моё предпочтение на стороне Гусева. Здесь даже двух мнений быть не может. Насколько я знаю, со Шварцем "Герта" вылетела из Бундеслиги и он неудачно работал в Америке. Я считаю, что нужно оставлять Гусева.

Он показал себя профессиональным тренером в стрессовых ситуациях. Не знаю, каким будет решение руководства, но я считаю, что должен быть российский специалист», — сказал Газзаев «Чемпионату».

По ходу прошлого сезона Гусев возглавил «Динамо» после увольнения Валерия Карпина. Команда финишировала по ходу сезона на 7‑м месте с 45 очками.