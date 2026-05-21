Наставник махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев подвёл итоги первого стыкового матча за право играть в РПЛ против «Урала», в котором его команда победила со счётом 1:0.

«Равная игра, наверное, особо моментов не было, но это стыки, поэтому ответственность велика. Где‑то нервозность, где‑то другие факты. Нам удалось забить мяч, сопернику не удалось. В этом матче мы выиграли, но вторая игра впереди, ещё ничего не решено, будет так же сложно, так же нужно будет терпеть и играть на победу. Равные шансы у каждой из команд.

Момент с голом? Я вообще не видел этого момента. VAR есть, есть судьи, они, наверное, принимают решение», — приводит слова Евсеева ТАСС.

Ответная встреча состоится 23 мая в Махачкале в 16:00 (мск).