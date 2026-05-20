«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Ухань Фри Таунс» дома в матче 13-го тура китайской Суперлиги — 2:2.
Первый гол на 7-й минуте забил Хаоян Сюй, а на 37-й минуте отличился Рафаэль Ратао. У гостей голы забили Густаво Сауер на 44-й минуте и Жондер Кадис на 74-й.
Шанхай ШэньхуаШанхай2:2Ухань СаньчжэньУхань
1:0 Xu Haoyang 7' 2:0 Рафаэл Ратан 37' 2:1 Gustavo Sauer 44' 2:2 Хондер Кадис 74'
Шанхай Шэньхуа: Ян Цзэсян, Цзинь Сюнкаи, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи, У Си, Се Пэнфэй (Ван Хайцзянь 71'), Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Xue Qinghao, Xu Haoyang, Qipeng Wu (Chengyu Liu 80')
Ухань Саньчжэнь: Фанг Цзинци, Хондер Кадис, Адриану Каштаньейра, Wang Jinxian, Gustavo Sauer, Jizheng Xiong (Чэнь Чжэчао 63'), Liao Chengjan (Long Wei 74'), Kang Wang (Чжун Цзиньбао 63'), Zheng Kaimu, Mbouri Basile Yamkam, Ming Tian (Li Shenyuan 82')
Жёлтые карточки: Гао Тяньи 45+2', Рафаэл Ратан 57' — Хондер Кадис 38', Kang Wang 51', Long Wei 79', Адриану Каштаньейра 82'
«Шанхай Шэньхуа» не может выиграть уже пять матчей подряд в Суперлиге: три поражения и две ничьи. Команда Леонида Слуцкого набрала 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
«Ухань Фри Таунс», набравший 6 очков, находится на 15-й позиции.