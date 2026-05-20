«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Ухань Фри Таунс» дома в матче 13-го тура китайской Суперлиги — 2:2.

Первый гол на 7-й минуте забил Хаоян Сюй, а на 37-й минуте отличился Рафаэль Ратао. У гостей голы забили Густаво Сауер на 44-й минуте и Жондер Кадис на 74-й.

Результат матча

Шанхай Шэньхуа Шанхай 2:2 Ухань Саньчжэнь Ухань

1:0 Xu Haoyang 7' 2:0 Рафаэл Ратан 37' 2:1 Gustavo Sauer 44' 2:2 Хондер Кадис 74'

Шанхай Шэньхуа: Ян Цзэсян, Цзинь Сюнкаи, Чжу Чэньцзе, Гао Тяньи, У Си, Се Пэнфэй ( Ван Хайцзянь 71' ), Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Xue Qinghao, Xu Haoyang, Qipeng Wu ( Chengyu Liu 80' )

Ухань Саньчжэнь: Фанг Цзинци, Хондер Кадис, Адриану Каштаньейра, Wang Jinxian, Gustavo Sauer, Jizheng Xiong ( Чэнь Чжэчао 63' ), Liao Chengjan ( Long Wei 74' ), Kang Wang ( Чжун Цзиньбао 63' ), Zheng Kaimu, Mbouri Basile Yamkam, Ming Tian ( Li Shenyuan 82' )

Жёлтые карточки: Гао Тяньи 45+2', Рафаэл Ратан 57' — Хондер Кадис 38', Kang Wang 51', Long Wei 79', Адриану Каштаньейра 82'