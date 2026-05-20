Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о перспективах возвращения российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в РПЛ.

«Кокорин в 22 матчах сезона ни одного гола не забил, ему 35 лет, это настораживает. Тяжело ему будет играть в клубах первой восьмерки РПЛ. Нападающий он был хороший, но время идет. Дзюба играет в "Акроне", но его уже тоже тяжело представить в условном "Зените".

Доигрывать же в командах низа таблицы Кокорин вряд ли захочет. Если только есть большое желание еще поиграть в футбол, но тут надо понимать, что чемпионат России сложнее Кипра. Основной конек Александра был в скорости был, а возраст дает о себе знать. Плюс за еду играть он не согласится, а по цене‑качество тяжело найти ему клуб в России. Многие будут отдавать предпочтение молодым, которых в будущем можно будет еще и продать и заработать. Так что сомневаюсь в возвращении Кокорина в РПЛ», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Сегодня стало известно, что российский форвард покинет клуб из Лимассола по окончанию сезона-2025/2026.

Нападающий играл за «Арис» с 2022 года и выиграл вместе с ним чемпионство в 2023-м году. В текущем сезоне он провел 22 матча, но не отметился голами или передачами.