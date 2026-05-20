Бывший голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан прокомментировал новость о том, что немецкий вратарь Мануэль Нойер сыграет на чемпионате мира 2026-го года.

«Если Юлиан Нагельсманн сейчас рассматривает возможность замены вратаря, это будет рискованно… Если Нагельсманн планирует пригласить Нойера, а тот потом не сможет из-за травмы играть, что он скажет Бауманну, чтобы убедиться в его полной уверенности в воротах?

В определённых ситуациях это, конечно же, возможно, но сложно показывать лучшие результаты изо дня в день. Организм очень хрупкий, ему нужно больше времени на восстановление. Играть на чемпионате мира на высоком уровне было бы для Мануэля изнурительным испытанием», — сказал Кан Sport1.

Ранее сообщалось о том, что тренерский штаб сборной Германии включит Нойера в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира.

Мундиаль начнется 11-го июня и завершится 19-го июля. На групповой стадии Германия сыграет против Кюрасао, Кот-д'Ивуара, Эквадора.