Сергей Булатов, главный тренер «Крыльев Советов», и его команда продолжат свою работу в клубе, подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Встретился с руководством футбольного клуба "Крылья Советов". Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы. Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером "Крыльев Советов". Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение», — написал Федорищев в социальных сетях.

Булатов, которому 54 года, стал исполняющим обязанности главного тренера в начале апреля после того, как Магомед Адиев покинул свой пост.

«Крылья Советов» в сезоне РПЛ 2025/26 набрали 32 очка и расположились на 11-й строчке в турнирной таблице.