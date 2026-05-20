Руководство «Арсенала» планирует подписать новый контракт с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает The Guardian.

Стало известно, что боссы «канониров» могут сделать наставника команды одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира, предложив новое соглашение.

Переговоры по продлению контракта были приостановлены во время борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ. Действующее соглашение Артеты с «Арсеналом» рассчитано до лета 2027-го года с зарплатой около 10 млн фунтов за сезон плюс бонус в размере 5 млн фунтов за выход в Лигу чемпионов.

Напомним, что «канониры» гарантировали себе 1-е место в таблице АПЛ за один тур до конца сезона. «Арсенал» набрал 82 очка, опередив «Манчестер Сити» на 4 пункта.