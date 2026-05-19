Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье имеет шансы восстановиться к финалу Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Об этом сообщает L’Equipe.
По информации источника, 24-летний француз продолжает реабилитацию после повреждения бедра и в ближайшее время должен вернуться к тренировкам в общей группе. Сам голкипер рассчитывает попасть в заявку парижан на решающий матч турнира.
На данный момент основным вратарем парижской команды является россиянин Матвей Сафонов.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.
В нынешнем сезоне Шевалье провел за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах.