Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье имеет шансы восстановиться к финалу Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, 24-летний француз продолжает реабилитацию после повреждения бедра и в ближайшее время должен вернуться к тренировкам в общей группе. Сам голкипер рассчитывает попасть в заявку парижан на решающий матч турнира.

На данный момент основным вратарем парижской команды является россиянин Матвей Сафонов.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.

В нынешнем сезоне Шевалье провел за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах.