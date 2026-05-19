Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал работу наставника Михаила Галактионова в сезоне-2025/26.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Галактионов проделывает хорошую работу со всеми специалистами: тренерским штабом, медицинским штабом, физиологами, работниками клуба и базы.  Хочу всем сказать спасибо!

Галактионов может уйти из "Локомотива" в ЦСКА?  Слухи — это некая часть борьбы с клубом.  В течение всего сезона перед каждым знаковым матчем кого-то куда-то отправляли.  И Михаила Галактионова, и генерального директора, и меня.  Мы привыкли, не обращаем на это внимания», — цитирует Нагорных «СЭ».

«Локомотив» в чемпионате России-2025/26 завоевал бронзовые медали, набрав 53 очка.