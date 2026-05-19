Сегодня, 19 мая, стало известно: после ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» новым главным тренером станет, скорее всего, Энцо Мареска, с которым заключат трёхлетний контракт.

По данным журналиста Бена Джейкобса, в случае назначения итальянца «горожанам» придётся выплатить «Челси» компенсацию за него. Напомним, что Мареска возглавлял «синих» с июня 2024 года по январь 2026‑го, а в «Ман Сити» был помощником Гвардиолы.

Сейчас стороны ведут активные переговоры о сумме и должны постараться решить этот вопрос полюбовно. В случае если клубам не удастся договориться между собой, «Челси» намерен взыскать компенсацию через суд.