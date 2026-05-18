Наставник «Атлетико» Диего Симеоне высказался о будущем после матча 37-го тура Примеры с «Жироной» (1:0).

«Сейчас я пытаюсь понять свое состояние и правильно подойти к новому сезону. Я продолжаю. Надеюсь, состав команды усилят качественные футболисты. В конечном итоге многое зависит именно от игроков, а не от тренеров. Впереди непростая игра с "Вильярреалом", мы хотим завершить сезон максимально достойно и отдать все силы на поле. Это я могу обещать», — сказал тренер в эфире DAZN.

Мадридская команда с 69 очками идет четвертой в таблице Примеры после 37 встреч.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.