Агент Тимур Лепсая высказался о переговорах между «Спартаком» и полузащитником Эсекьелем Барко о продлении контракта.

«У меня есть информация, что переговоры "Спартака" и Барко застопорились. Все обещали, что "вот-вот". Спортивный директор Фрэнсис Кахигао говорил "почти".

Но, по моей информации, сейчас стороны дальше, чем были. На предложение, которое сделал "Спартак" и больше его улучшать не готов, они сказали "нет". А у него год контракта», — отметил Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В этом сезоне Барко принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал семь ассистов.