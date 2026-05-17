В ночь на 17 мая в рамках МЛС состоялся матч, в котором «Орландо Сити» встретился с «Атлантой Юнайтед». Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Уже на 18-й минуте американский защитник хозяев Гриффин Дорси открыл счет, забив после передачи колумбийского полузащитника Ивана Ангуло. Равенство на поле было восстановлено на 86-й минуте, когда полузащитник гостей из Тринидада и Тобаго Аджани Форчун поразил ворота после паса вышедшего на замену американского защитника Мэттью Эдвардса.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, но не смог отметиться голевыми действиями.

Сейчас «Атланта Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 11 очков после 13 матчей. Команда из Флориды находится на 10-й позиции Востока с 14 очками после 14 игр.