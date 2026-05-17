Нападающий «Сантоса» Неймар ответил на вопрос о вызове в сборную Бразилии на предстоящий ЧМ-2026.

«Анчелотти — главный тренер, и именно ему решать, заслуживаю ли я быть в сборной. Я никогда не скрывал: сыграть на чемпионате мира — моя главная мечта. Ради этого я много работал. И даже если меня там не будет, я все равно останусь преданным болельщиком и буду всей душой поддерживать Бразилию», — приводит слова 34-летнего Неймара Globo.

Напомним, что именно Неймар является лучшим бомбардиром в истории бразильской национальной команды. В его активе 79 голов.

На групповой стадии чемпионата мира бразильцы сыграют со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.