«Ланс» одержал уверенную победу над «Лионом» (4:0) в матче 34-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей дублем отметился Уэсли Саид, отличившись на 20-й и 32-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Флорьян Сотока на 45+1-й минуте и Флорьян Товен на 53-й минуте.
Результат матча
ЛионЛион0:4ЛансЛанс
0:1 Уэсли Саид 20' 0:2 Уэсли Саид 32' 0:3 Флорьян Сотока 45+1' 0:4 Флорьян Товен 54'
Лион: Доминик Грейф, Клинтон Мата, Рубен Клюйверт (Ханс Хатебур 46'), Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Роман Яремчук 46'), Орел Мангала (Малик Мартен Фофана 71'), Корентин Толиссо, Павел Шульц, Афонсу Морейра, Эндрик (Эрнест Нуама 71')
Ланс: Матьё Горжелен, Артур Масуаку, Маланг Сарр (Матьё Юдоль 46'), Нидал Челик, Киллиан Антонио (Ismaelo Ganiou 39'), Флорьян Товен (Адриен Томассон 61'), Андрия Булатович, Амаду Айдара (Абдалла Сима 61'), Флорьян Сотока, Уэсли Саид, Сауд Абдул Хамид (Рубен Агилар 46')
Жёлтые карточки: Павел Шульц 63' — Маланг Сарр 5', Сауд Абдул Хамид 27', Рубен Агилар 73', Нидал Челик 83'
По итогам сезоне «Ланс» занял 2-е место в таблице Лиги 1, уступив лидерство ПСЖ. «Лион» финишировал на 4-й позиции с 60-ю баллами.