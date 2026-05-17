«Ланс» одержал уверенную победу над «Лионом» (4:0) в матче 34-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей дублем отметился Уэсли Саид, отличившись на 20-й и 32-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Флорьян Сотока на 45+1-й минуте и Флорьян Товен на 53-й минуте.

Результат матча Лион Лион 0:4 Ланс Ланс 0:1 Уэсли Саид 20' 0:2 Уэсли Саид 32' 0:3 Флорьян Сотока 45+1' 0:4 Флорьян Товен 54' Лион: Доминик Грейф, Клинтон Мата, Рубен Клюйверт ( Ханс Хатебур 46' ), Мусса Ньякат, Абнер Винисиус, Эйнсли Мэйтленд-Найлс ( Роман Яремчук 46' ), Орел Мангала ( Малик Мартен Фофана 71' ), Корентин Толиссо, Павел Шульц, Афонсу Морейра, Эндрик ( Эрнест Нуама 71' ) Ланс: Матьё Горжелен, Артур Масуаку, Маланг Сарр ( Матьё Юдоль 46' ), Нидал Челик, Киллиан Антонио ( Ismaelo Ganiou 39' ), Флорьян Товен ( Адриен Томассон 61' ), Андрия Булатович, Амаду Айдара ( Абдалла Сима 61' ), Флорьян Сотока, Уэсли Саид, Сауд Абдул Хамид ( Рубен Агилар 46' ) Жёлтые карточки: Павел Шульц 63' — Маланг Сарр 5', Сауд Абдул Хамид 27', Рубен Агилар 73', Нидал Челик 83'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 7 Удары мимо 8 55 Владение мячом 45 20 Угловые удары 8 10 Фолы 11

По итогам сезоне «Ланс» занял 2-е место в таблице Лиги 1, уступив лидерство ПСЖ. «Лион» финишировал на 4-й позиции с 60-ю баллами.