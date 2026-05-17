Испанский специалист Хаби Алонсо занял пост главного тренера «Челси», как сообщил журналист Фабрицио Романо.

Согласно информации из источника, лондонский клуб подписал с ним контракт на четыре года, который будет действовать до июня 2030 года. Официальное объявление о назначении Алонсо ожидается в ближайшее время. По условиям соглашения, его контракт вступит в силу с 1 июля, но тренер начнет работу сразу же, включая руководство трансферной политикой клуба.

Стоит отметить, что до этого Хаби Алонсо тренировал мадридский «Реал». Его пребывание на этом посту продолжалось с июня 2025 года до 12 января 2026 года. За это время он провел 28 матчей, из которых 20 завершились победой «Реала», три — ничьей, а пять — поражением.