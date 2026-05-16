Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о работе Хуана Карседо на посту главного тренера команды.

«По поводу работы Карседо в "Спартаке": даже без Кубка виден прогресс, выстроенность. В начале он присматривался, были ошибки. Команда не доработала на сборах — на шестидесятой минуте валились, то "Динамо" им пять забьёт, то "Акрон" три. Сейчас более-менее всё выстроено, хотя провалы есть. Дома не обыграли "Краснодар", умудрились в Самаре проиграть. Но сейчас могут зацепиться за третье место и за Кубок. В Москве на стадион придёт 70 тысяч, из них 60 с чем-то — спартаковские болельщики, поддержка, эмоции. "Краснодар" может быть расстроен, если золото не завоюет — настроение будет не такое, как хотелось бы. Я думаю, что "Спартак" будет фаворитом в финале Кубка», — цитирует Шикунова «Советский спорт».

В 30-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо» в гостях, а 24 мая встретится с «Краснодаром» в финале Кубка России на «Лужниках».