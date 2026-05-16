Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар назвал лучшего вратаря Европы на данный момент.

Давид Райя globallookpress.com

По мнению легендарного нидерландца, сейчас сильнее остальных выглядит голкипер «Арсенала» Давид Райя.

«Нойер из "Баварии" был лучшим на протяжении нескольких лет, как и Куртуа из "Реала" вместе с Доннаруммой. Но мой фаворит сейчас — Райя. У него великолепные качества, и вместе с "Арсеналом" он способен выиграть как Премьер-лигу, так и Лигу чемпионов», — приводит слова ван дер Сара La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 30-летний испанец сыграл 49 матчей во всех турнирах. В этих встречах он пропустил 30 голов и 27 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, летом 2023 года «Арсенал» арендовал испанского вратаря у «Брентфорда», а спустя год оформил полноценный трансфер игрока.