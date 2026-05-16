Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью с большой долей вероятности возглавит «Реал». Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что назначение Моуринью в «Реал» может сорваться только в случае форс-мажора, который на данный момент не ожидается. Вероятность заключения контракта — 99,9%.

Предстоящий процесс президентских выборов в «королевском» клубе также не помешает португальцу стать главным тренером. Назначение Моуринью ожидается в конце мая после окончания нынешнего сезона.

Напомним, что португальский специалист уже работал в «Реале» на посту главного тренера в период с 2010 по 2013-й год. Вместе со «сливочными» португалец выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.