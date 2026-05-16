Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола может продолжить карьеру в Лондоне и возглавить «Кристал Пэлас» в случае смены наставника летом.

Андони Ираола
Андони Ираола globallookpress.com

Как сообщает Sky Sports, руководство «стекольщиков» рассматривает испанского специалиста как одного из приоритетных кандидатов на пост главного тренера.  Ираола высоко оценён за работу с «Борнмутом», где сумел стабилизировать результаты команды и выстроить конкурентоспособный стиль игры.

Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к 41-летнему тренеру со стороны «Челси» и мадридского «Реала».  Помимо Ираолы, в шорт-лист «Пэлас» входят Киран Маккенна из «Ипсвича» и Пьер Саж из «Ланса».

Отмечается, что нынешний главный тренер Оливер Гласнер, вероятно, покинет клуб по окончании сезона.  В текущем чемпионате «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в таблице АПЛ.