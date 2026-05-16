Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола может продолжить карьеру в Лондоне и возглавить «Кристал Пэлас» в случае смены наставника летом.

Как сообщает Sky Sports, руководство «стекольщиков» рассматривает испанского специалиста как одного из приоритетных кандидатов на пост главного тренера. Ираола высоко оценён за работу с «Борнмутом», где сумел стабилизировать результаты команды и выстроить конкурентоспособный стиль игры.

Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к 41-летнему тренеру со стороны «Челси» и мадридского «Реала». Помимо Ираолы, в шорт-лист «Пэлас» входят Киран Маккенна из «Ипсвича» и Пьер Саж из «Ланса».

Отмечается, что нынешний главный тренер Оливер Гласнер, вероятно, покинет клуб по окончании сезона. В текущем чемпионате «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в таблице АПЛ.