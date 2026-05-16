Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об уходе из команды Роберта Левандовского.

«Найти футболиста такого уровня будет непросто. Я уже говорил это раньше. Он отличный парень, впечатляющий профессионал. Нам будет его не хватать, но мы справимся. Мы реструктурируем команду.

Разговор прошёл хорошо. Все мои титулы были выиграны вместе с ним. Для меня было честью работать с ним. Он невероятный профессионал. Роберт всегда находился на высшем уровне, заботился о своём теле. Я никогда этого не забуду. Левандовски является образцом для подражания для молодых футболистов. Он рассказал о своём решении в раздевалке. Мы все знаем, что он за игрок», — приводит слова Флика AS.

В текущем сезоне нападающий сыграл 44 матча, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить Левандовскому соглашение с окладом около 90 млн евро за сезон.