Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подвел итоги работы в нынешнем сезоне.

«Ухожу с хорошим чувством или, наоборот, с ощущением поражения? Я пришел как тренер команды из третьего дивизиона, а ухожу как тренер клуба Примеры, который руководил матчами в Лиге чемпионов. Для меня эти четыре месяца стали большим опытом и школой. Даже общение с вами — это своего рода магистратура. Я ухожу со спокойной совестью.

Как я бы хотел, чтобы меня запомнили болельщики и команда? У "Реала" миллионы болельщиков: кто-то будет согласен со мной больше, кто-то меньше. Но я чувствую поддержку и любовь фанатов. Мне 43 года, и 20 из них я провел в "Реале". Это очень много лет в месте, которое я считаю своим домом.

Что было самым сложным в этот период? Самое сложное в этом клубе — это моменты, когда ты не побеждаешь. Больше всего меня огорчает то, что я не смог помочь игрокам выиграть трофеи. Из-за уровня требований, из-за надежд стольких людей, которые лежат на наших плечах. Именно то, что я не смог помочь им добиться побед, причиняет мне наибольшую боль», — сказал Арбелоа Marca.

«Реал» под руководством Арбелоа занимает 2-е место в таблице испанской Примеры с 80-ю очками в активе, уступив лидерство «Барселоне».

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридский «Реал».