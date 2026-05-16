Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа подвел итоги работы в нынешнем сезоне.

«Ухожу с хорошим чувством или, наоборот, с ощущением поражения?  Я пришел как тренер команды из третьего дивизиона, а ухожу как тренер клуба Примеры, который руководил матчами в Лиге чемпионов.  Для меня эти четыре месяца стали большим опытом и школой.  Даже общение с вами — это своего рода магистратура.  Я ухожу со спокойной совестью.

Как я бы хотел, чтобы меня запомнили болельщики и команда?  У "Реала" миллионы болельщиков: кто-то будет согласен со мной больше, кто-то меньше.  Но я чувствую поддержку и любовь фанатов.  Мне 43 года, и 20 из них я провел в "Реале".  Это очень много лет в месте, которое я считаю своим домом.

Что было самым сложным в этот период?  Самое сложное в этом клубе — это моменты, когда ты не побеждаешь.  Больше всего меня огорчает то, что я не смог помочь игрокам выиграть трофеи.  Из-за уровня требований, из-за надежд стольких людей, которые лежат на наших плечах.  Именно то, что я не смог помочь им добиться побед, причиняет мне наибольшую боль», — сказал Арбелоа Marca.

«Реал» под руководством Арбелоа занимает 2-е место в таблице испанской Примеры с 80-ю очками в активе, уступив лидерство «Барселоне».

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридский «Реал».