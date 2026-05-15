Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер договорился о продлении контракта с клубом, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Согласно информации источника, новое соглашение с 40-летним немецким голкипером будет действовать до конца сезона 2026/27. Чтобы остаться в команде на более длительный срок, Нойер согласился на снижение зарплаты. Таким образом, он проведет в «Баварии» в общей сложности 16 лет.

Мануэль Нойер перешел в «Баварию» в июле 2011 года из «Шальке». Его текущий контракт действует до 30 июня 2026 года, и последний раз он был продлен в феврале 2025 года.

В сезоне 2025/26 Нойер сыграл 36 матчей, пропустив 39 голов и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 11 встречах.