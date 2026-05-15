Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финальном матче Кубка Англии против «Челси».

«Какое послание передал бы своим игрокам? Послание заключается в том, как мы должны двигаться, бегать, играть с "Челси", чтобы победить их. Вот это послание.

Послание в том, что это финал Кубка Англии, на "Уэмбли", между двумя престижными клубами, с нашими болельщиками, которые прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон, и это недёшево. И они едут поддерживать нас и стараются быть на высоте ради победы. И у нас всегда есть план на игру, который нужно выполнить», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч между «Челси» и «Манчестер Сити» в рамках финала Кубка Англии состоится завтра, 16-го мая в 17:00 мск.