Арне Слот, главный тренер «Ливерпуля», выразил уверенность в своем продолжении работы в команде на сезон 2026/27.

Арне Слот globallookpress.com

«Я не думаю, что принимаю это решение в одиночку, но у меня есть все основания полагать, что я буду главным тренером "Ливерпуля" в следующем сезоне. Каждый из нас получил свою долю критики. И под каждым я имею в виду, что игроки получили свою долю, тренер — свою и другие люди в клубе — свою. Так все устроено в наши дни, если ты не выигрываешь лигу», — цитирует нидерландского специалиста BBC.

За время его руководства клуб одержал 66 побед в 111 матчах, 17 раз сыграл вничью и 28 раз уступил соперникам. Особенно успешным стал сезон 2024/25, когда «Ливерпуль» стал чемпионом Английской премьер-лиги.