«Ноттингем Форест» ведет переговоры с защитником Неко Уильямсом о продлении контракта, несмотря на повышенный интерес со стороны других клубов Премьер-лиги, как сообщает BBC.

Источник утверждает, что 25-летним валлийским игроком интересуются «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», которые уже направили предварительные запросы. Руководство «Ноттингем Форест» намерено удержать Уильямса в команде.

Уильямс выступает за «Форест» с июля 2022 года, его контракт действует до 30 июня 2029 года. За сезон 2022/23 он сыграл 51 матч, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.