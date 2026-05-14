Форвард Роберт Левандовский решил покинуть «Барселону» по окончании сезона, сообщает известный польский журналист Томаш Влодарчик.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По данным источника, последней игрой 37‑летнего нападающего в футболке «Барселоны» станет матч против «Бетиса» в 37‑м туре испанской Примеры.

Скорее всего, Левандовский переберётся в Саудовскую Аравию, а вариант с американским «Чикаго Файр» будет отвергнут. Как и вариант с «Порту», который также проявлял интерес к футболисту.

«Барселона» тоже хочет сохранить нападающего, но его не устраивает текущая роль игрока ротации. Левандовский хочет играть и оказывать существенное влияние на результаты клуба.