Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти переподписал контракт с Бразильской конфедерацией футбола (CBF).

Новый контракт 66-летнего итальянского специалиста рассчитан до чемпионата мира 2030 года.

«Продолжение работы Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии — самой успешной команды в истории мирового футбола — отражает не только поддержку работы тренера со стороны CBF, но и доверие, которое он заслужил у команды и бразильских болельщиков с момента своего прихода в конце мая 2025 года», — говорится в заявлении CBF.

Напомним, что на ЧМ-2026 сборная Бразилии на групповой стадии сыграет против Марокко, Шотландии и Гаити.