Колумбийский форвард Джон Дуран покинул расположение «Зенита».

«Джон Дуран покинул расположение сине‑бело‑голубых. Руководство клуба и колумбийский нападающий согласовали отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста в команду будет объявлено дополнительно», — сообщает сайт питерского клуба.

22‑летний колумбиец принадлежит саудовскому «Аль‑Насру», но играет за «Зенит» на правах аренды с января 2026 года. Ранее сообщалось, что агент игрока находится в Турции и ведёт переговоры с тамошними клубами на предмет перехода.