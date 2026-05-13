Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер согласовал новый контракт с мюнхенским клубом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Мануэль Нойер globallookpress.com

По данным источника, 40-летний вратарь продлит соглашение до 2027 года — стороны уже достигли полного согласия. При этом отмечается, что зарплата игрока будет снижена и составит около 20 млн евро в год до вычета налогов.

Подписание контракта ожидается в ближайшее время. В клубе готовят официальное объявление.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. За это время он 13 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.