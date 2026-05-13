Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Кубка Италии против « Лацио».
«Мы определённо ожидаем, что матч будет отличаться от субботнего. Это очень хорошо организованная тактическая команда, поэтому игра будет сложной, у них отличные игроки. Кроме того, это финал, на кону трофей — мы должны быть готовы к тому, что нас ждёт. Стадион будет полон, что станет для нас дополнительным стимулом, это должна быть отличная игра», — цитирует Мартинеса клубная пресс-служба.
Матч «Лацио» — «Интер» состоится в среду, 13 мая. Начало — в 22:00 мск.