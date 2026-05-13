Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен вернулся к тренировкам в общей группе после восстановления от травмы колена.

О возвращении 30-летнего датского футболиста сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Кристенсен получил повреждение 20 декабря во время тренировки. Медицинское обследование выявило у игрока частичный разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он пропустил несколько месяцев.

Датский защитник выступает за «Барселону» с 2022 года. В текущем сезоне он провёл 17 матчей и отметился одним забитым мячом.

До перехода в испанский клуб Кристенсен играл за менхенгладбахскую «Боруссию» и лондонский «Челси».

Напомним, «Барселона» уже гарантировала себе чемпионский титул в Ла Лиге. За три тура до завершения сезона каталонцы опережают мадридский «Реал» на 14 очков.