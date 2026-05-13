Сенегальский форвард Николас Джексон, права на которого принадлежат «Челси», с высокой долей вероятности сменит клуб уже этим летом.

Как сообщает Bild, «Бавария», за которую 24-летний нападающий выступал на правах аренды, не планирует выкупать игрока у лондонского клуба. После завершения сезона Джексон вернется в расположение «Челси», однако там также не рассчитывают на футболиста и готовы выставить его на трансфер.

Интерес к сенегальцу проявляют сразу несколько клубов. Среди претендентов называются «Милан», туринский «Ювентус», турецкий «Фенербахче» и саудовский «Аль-Ахли». По оценкам экспертов, трансферная стоимость нападающего составляет около 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джексон провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.