Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался относительно переговоров по новому контракту с питерским клубом.

Александр Ерохин
Александр Ерохин globallookpress.com

«Чувствую силы и мотивацию продолжать и как минимум еще сезон помогать "Зениту" на футбольном поле.  Хочу и дальше приносить пользу!  Понимаю, что у меня для этого есть и качества, и силы.  Конечно, хотелось бы продлить контракт.  Сейчас все сосредоточены на концовке чемпионата, а конкретика появится позже.

Будут ли переговоры после сезона?  Определенные разговоры есть — большего рассказать не могу.  Надеюсь, они приведут к положительному итогу.  Но сейчас самое важное и основное — это командный результат, все мысли только об этом», — цитирует Ерохина «СЭ».

Ерохин играет за «Зенит» с июля 2017 года.  В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал один ассист.

Текущее соглашение питерского клуба с Ерохиным истекает летом 2026 года.