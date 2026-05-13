Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался относительно переговоров по новому контракту с питерским клубом.

«Чувствую силы и мотивацию продолжать и как минимум еще сезон помогать "Зениту" на футбольном поле. Хочу и дальше приносить пользу! Понимаю, что у меня для этого есть и качества, и силы. Конечно, хотелось бы продлить контракт. Сейчас все сосредоточены на концовке чемпионата, а конкретика появится позже.

Будут ли переговоры после сезона? Определенные разговоры есть — большего рассказать не могу. Надеюсь, они приведут к положительному итогу. Но сейчас самое важное и основное — это командный результат, все мысли только об этом», — цитирует Ерохина «СЭ».

Ерохин играет за «Зенит» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал один ассист.

Текущее соглашение питерского клуба с Ерохиным истекает летом 2026 года.