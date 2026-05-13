Карьера колумбийского нападающего Джона Дурана в «Зените» подходит к концу.

По данным журналиста Ягиза Сабунчуоглу, сейчас агент 22‑летнего форварда Джонатан Эррера находится в Стамбуле, где ведёт переговоры о его переходе в один из клубов турецкой Суперлиги.

«Зенит» арендовал Дурана в феврале 2026 года у саудовского «Аль‑Насра» до конца сезона. Всего в питерском клубе нападающий сыграл 9 матчей и забил 2 гола с пенальти, в последних турах плотно присев на лавку запасных.

Ранее колумбиец выступал за «Энвигадо», «Чикаго Файр», «Астон Виллу» и «Фенербахче». На портале Transfermarkt Дуран сейчас стоит 25 миллионов евро.