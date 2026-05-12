Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче против «Динамо» (1:2).

«Нужно было реализовать свои моменты, не хватило удачи.  Удача была не нашей стороне.

Рекорд по ассистам?  Знал, но я только сравнялся, еще не побил.  Рад, что удалось забить, рад помогать команде во всем, но расстроен, что не выиграли.

Настроения в команде?  Надежда есть, будем делать все возможное, осталось победить "Оренбург" и выиграть в финале Кубка России», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» не смог вернуться на первое место.  Подопечные Мурада Мусаева (63 очка) идут вторыми с отставанием в два очка от первого «Зенита».  «Динамо» с 42 баллами занимает восьмое место.